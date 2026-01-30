Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси сможет выкупить арендное жилье за копейки, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что в Беларуси сейчас жилищное строительство ориентируется на большую привязку к конкретным производствам.
— Если есть производство — строим, — пояснил он.
Лукашенко добавил, что в Беларуси научились быстро строить — «вот производство, вот дом — 100 квартир — арендное жилье». Работодателю остается только нанять людей для работы. Здесь же он пояснил, как белорусы потом могут выкупить арендное жилье буквально за копейки.
— Двадцать-тридцать лет отработал, хочешь купить это жилье — выкупай, за копейки уже. В этом направлении будем двигаться, — заключил белорусский президент.
Но также добавил, что если кому-то такие условия не нравятся, то в Беларуси не запрещают построить свой дом или квартиру.
Напомним, в ноябре 2025-го Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье. А еще белорусский президент решил, на какое жилье можно снижать цену на 50 — 80%.
Между тем председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске.
А риелторы назвали средний возраст покупки белорусами первого жилья.