Лукашенко сказал, кто в Беларуси сможет выкупить арендное жилье за копейки

Лукашенко добавил, что в Беларуси научились быстро строить — «вот производство, вот дом — 100 квартир — арендное жилье». Работодателю остается только нанять людей для работы. Здесь же он пояснил, как белорусы потом могут выкупить арендное жилье буквально за копейки.