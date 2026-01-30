Ричмонд
-10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, кто в Беларуси сможет выкупить арендное жилье за копейки

Лукашенко рассказал, как белорусам выкупить арендное жилье в собственность за копейки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси сможет выкупить арендное жилье за копейки, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что в Беларуси сейчас жилищное строительство ориентируется на большую привязку к конкретным производствам.

— Если есть производство — строим, — пояснил он.

Лукашенко добавил, что в Беларуси научились быстро строить — «вот производство, вот дом — 100 квартир — арендное жилье». Работодателю остается только нанять людей для работы. Здесь же он пояснил, как белорусы потом могут выкупить арендное жилье буквально за копейки.

— Двадцать-тридцать лет отработал, хочешь купить это жилье — выкупай, за копейки уже. В этом направлении будем двигаться, — заключил белорусский президент.

Но также добавил, что если кому-то такие условия не нравятся, то в Беларуси не запрещают построить свой дом или квартиру.

Напомним, в ноябре 2025-го Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье. А еще белорусский президент решил, на какое жилье можно снижать цену на 50 — 80%.

Между тем председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске.

А риелторы назвали средний возраст покупки белорусами первого жилья.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше