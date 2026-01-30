Ричмонд
За год в Крыму нашли более 600 тысяч тонн опасного зерна

Россельхознадзор обнаружил 600 тысяч тонн опасного зерна в Крыму в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Крыму и Севастополе обнаружили более 600 тысяч тонн зерновой продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проверили 2516 деклараций о соответствии на почти 7,23 млн тонн пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника, семян льна. Специалисты выявили ряд нарушений. Недействительной признали 391 декларацию на 659 949,3 тонны продукции.

«Среди основных нарушений — отсутствие необходимых исследований или же их неполный перечень, сфальсифицированные протоколы испытаний, протоколы испытаний, выданные “фантомными” лабораториями», — говорится в сообщении.

Представителям зернового рынка объявили 231 предостережение.