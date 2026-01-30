«Зряплаты» не будет". Лукашенко высказался о зарплатах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о зарплатах белорусов, сообщила пресс-служба президента.
Посещая предприятие «Планар», белорусский лидер обратил внимание, что со стороны государства всегда будет обеспечиваться поддержка подобных передовых производств. Так как при вложении средств в их создание очевидно, что за два-три года вложенные деньги вернутся.
Но также такой уровень развития предприятия в состоянии обеспечивать и хорошие финансово-экономические показатели в республике, а сотрудникам — достойный уровень труда и зарплат.
— И я не слышал, чтобы с «Планара» кто-то «тиктокался», что их заставляют работать. Это великое дело, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко заметил, что все же денег всегда бывает мало. Сказав, что и это хорошо, так как тогда люди стремятся заработать больше. Однако здесь он предупредил, что в Беларуси не будет «зряплат».
— Знайте одно: «зряплаты» в Беларуси не будет, — предупредил белорусский президент о подходе по отношению ко всем предприятиям или организациям.
А качестве примера привел Витебскую область, где на совещании у президента у некоторых был расчет получить поддержку от государства.
— Лишних денег нет. А если есть, то только на дело, — заключил глава Беларуси.
Еще Александр Лукашенко посоветовал, что делать с деньгами: «Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо».
Также белорусский лидер анонсировал вынос производств в Минске за кольцевую дорогу.