«Зряплаты» не будет". Лукашенко высказался о зарплатах в Беларуси

Лукашенко сделал заявление о зарплатах белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о зарплатах белорусов, сообщила пресс-служба президента.

Посещая предприятие «Планар», белорусский лидер обратил внимание, что со стороны государства всегда будет обеспечиваться поддержка подобных передовых производств. Так как при вложении средств в их создание очевидно, что за два-три года вложенные деньги вернутся.

Но также такой уровень развития предприятия в состоянии обеспечивать и хорошие финансово-экономические показатели в республике, а сотрудникам — достойный уровень труда и зарплат.

— И я не слышал, чтобы с «Планара» кто-то «тиктокался», что их заставляют работать. Это великое дело, — прокомментировал он.

При этом Лукашенко заметил, что все же денег всегда бывает мало. Сказав, что и это хорошо, так как тогда люди стремятся заработать больше. Однако здесь он предупредил, что в Беларуси не будет «зряплат».

— Знайте одно: «зряплаты» в Беларуси не будет, — предупредил белорусский президент о подходе по отношению ко всем предприятиям или организациям.

А качестве примера привел Витебскую область, где на совещании у президента у некоторых был расчет получить поддержку от государства.

— Лишних денег нет. А если есть, то только на дело, — заключил глава Беларуси.

Еще Александр Лукашенко посоветовал, что делать с деньгами: «Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо».

Также белорусский лидер анонсировал вынос производств в Минске за кольцевую дорогу.

