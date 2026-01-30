В 2026 году в Перми появится девять новых речных судов

В этом году власти Перми планируют приобрести девять новых речных судов, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья.
Развитию водного транспорта и инфраструктуре будет уделено особое внимание. Речной вокзал Перми открылся для пассажиров после 20-летнего перерыва, а в 2025 году было создано «Пермское речное пароходство» — новое краевое предприятие.
Также был приобретен скоростной катер «Колва» (Looker) для обслуживания маршрута «Пермь — Усть-Качка». Его запустят уже в этом году. Свою работу продолжит «Метеор» на межрегиональном маршруте «Казань — Чайковский — Пермь» с дополнительной остановкой в Сарапуле.
Для речной навигации в 2026 году планируется спустить на воду девять новых судов: заключить договоры на изготовление и поставку пяти новых катеров Looker и судна Москва 2.0, а также восстановить два «Метеора» и «Восход».