Reuters: помощь США Украине в сфере энергетики задерживается из-за бюрократии

По словам собеседников Reuters, некоторые представители администрации Трампа настаивали, чтобы средства распределил Госдепартамент, который «курирует то, что осталось от USAID». Другие же, напротив, предлагали передать эту роль федеральному агентству Development Finance Corporation (DFC), которое инвестирует в проекты в преимущественно развивающихся странах. В итоге помощь Украине задерживается из-за «бюрократической неразберихи и внутренних распрей», а не из-за попыток оказать давление на страну, заявили два источника.