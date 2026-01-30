Montreal Gazette: США и Канада разругались из-за сертификации самолетов Gulfstream

Кроме того, на прошлой неделе в заголовки международных газет попал премьер-министр Марк Карни из-за своих высказываний на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые были широко истолкованы как завуалированная критика подхода Трампа к торговле и внешней политике. После Давоса Карни пообщался с Трампом по телефону, отстаивая свои комментарии.