Montreal Gazette: США и Канада разругались из-за сертификации самолетов Gulfstream

В своем аккаунте в соцсети Truth Social Трамп, согласно статье, обвинил Канаду в «неправомерном, незаконном и непоколебимом» отказе сертифицировать американские самолеты Gulfstream, которые он назвал «одним из величайших, наиболее технологически продвинутых самолетов, когда-либо созданных».
Поскольку Канада отказалась сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, мы (США) отменяем сертификацию Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не получит полную сертификацию.
Он предупредил, что, если вопрос не будет «немедленно решен», Вашингтон введет 50%-ные пошлины на все канадские самолеты, продаваемые в Соединенные Штаты.
В четверг вечером Bombardier опубликовала ответное заявление, в котором говорится, что компания «приняла к сведению» сообщение Трампа и «находится в контакте с канадским правительством». По данным Cirium, сейчас в США зарегистрировано более 2600 самолетов Bombardier канадского производства.
Недавно он предупредил, что США могут обложить канадские товары 100%-ными пошлинами, если Оттава углубит торговые связи с Китаем.
Кроме того, на прошлой неделе в заголовки международных газет попал премьер-министр Марк Карни из-за своих высказываний на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые были широко истолкованы как завуалированная критика подхода Трампа к торговле и внешней политике. После Давоса Карни пообщался с Трампом по телефону, отстаивая свои комментарии.
На этой неделе стало известно, что сепаратистская группировка из Альберты поддерживает тайные контакты с членами администрации Трампа в рамках усилий по отделению провинции от Канады. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби уже назвал это «государственной изменой», заявив, что «совершенно неуместно» обращаться за помощью к иностранной державе, чтобы ослабить или развалить Канаду.