Погода решает все: челябинцам объяснили, от чего зависят суммы в январских квитанциях за тепло

В домах с общедомовым прибором учета жители платят за фактически потребленное тепло. Чем холоднее на улице, тем больше энергии требуется для поддержания комфортной температуры, и тем выше сумма в квитанции. В домах без счетчиков плата начисляется по нормативу и остается стабильной.