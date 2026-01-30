Погода решает все: челябинцам объяснили, от чего зависят суммы в январских квитанциях за тепло

Жители Челябинска получили квитанции за отопление за январь 2026 года, отличающиеся высокими начислениями. Компания «Уралэнергосбыт», начисляющая оплату за тепло, объяснила рост сумм аномальными морозами и особенностями расчета.
— Январь 2026 года был аномально холодным — средняя температура составила −16,8 °C. Для сравнения, в декабре 2025 года средняя температура была −10,1 °C. Подобные морозы в нашем регионе последний раз фиксировались в 2018 году, — отметили в организации.
В домах с общедомовым прибором учета жители платят за фактически потребленное тепло. Чем холоднее на улице, тем больше энергии требуется для поддержания комфортной температуры, и тем выше сумма в квитанции. В домах без счетчиков плата начисляется по нормативу и остается стабильной.
Кроме температуры, на расходы влияют энергоэффективность дома, целостность межпанельных швов, утепление, работа доводчиков и регулировка системы отопления.
— Если у жителей возникают сомнения по работе отопления или начислениям, рекомендуем обращаться в свою управляющую организацию, — посоетовали в «Уралэнергосбыте».
Таким образом, январские счета за тепло отражают одновременно погодные условия и техническое состояние дома, а не «произвольное» повышение тарифов.