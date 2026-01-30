Глеб Никитин провел заседание оперштаба по устойчивости региона

«В условиях, когда сохраняются высокие процентные ставки по кредитам, а курс доллара тяжело спрогнозировать на длительный период, необходимо проводить профилактику среди предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, чтобы не доводить до критической ситуации, когда компанию тяжело вытащить из банкротного состояния. Договорились, что руководители общественных бизнес-объединений будут вести мониторинг предприятий и оперативно выносить на заседания штаба как частные, так и системные вопросы бизнеса, которые посильно решить органам власти. При этом важно, чтобы и сами руководители компаний, которых будут приглашать на заседания штаба, видели какие-то пути выхода из кризиса и могли предложить какие-то реальные меры по оздоровлению своего предприятия. Только такими совместными усилиями можно будет преодолеть непростой период», — отметил бизнес-омбудсмен Нижегородской области, председатель регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий.