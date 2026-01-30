Глеб Никитин провел заседание оперштаба по устойчивости региона

Штаб был создан в конце прошлого года по поручению Глеба Никитина для оперативного выявления рисков и недопущения кризисных ситуаций. Напомним, что эта работа с середины 2025 года проводилась на уровне отраслевых рабочих групп. Участники встречи обсудили реализацию антикризисных мероприятий в реальном секторе экономики и поддержку нижегородских предприятий.
«Негативное влияние на производственный процесс оказали недостаточный платежеспособный спрос, рост издержек, недостаточная доступность заемных средств, резкое укрепление рубля. Объем кредитования юридических лиц и ИП за 11 месяцев упал почти на треть. Крайне важно вести усиленный мониторинг экономики и оказывать предприятиям адресную поддержку. Цель нашего штаба — помочь преодолеть кризис всем, кто сердцем болеет за дело и вкладывает в него всю душу, но по объективным причинам в экономических условиях столкнулся с непреодолимыми сложностями и находится на грани закрытия. Штаб создан именно для выявления таких предприятий в качестве “скорой экономической помощи” им», — подчеркнул Глеб Никитин.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил детальный анализ финансово-экономической ситуации в Нижегородской области по итогам 9 месяцев 2025 года. Он отметил, что рост в промышленности приостановился, в первую очередь, из-за замедления в автопроме и металлургии. В то же время положительный вклад в экономику вносят сельское хозяйство, транспорт, ИТ-сектор и сфера гостеприимства.
«Мы видим ухудшение финансовых показателей прошлого года по сравнению с 2024 годом, но ситуация не критична. Несмотря на рост убытка и снижение прибыли, у наших компаний есть запас прочности для сохранения финансовой устойчивости и способности обслуживать обязательства. Ожидаем, что макроэкономические показатели по итогам 2026 года покажут лучшую динамику, чем в 2025-м», — сказал Егор Поляков.
Представители нескольких крупных предприятий региона на заседании отметили, что в процессе работы у них, в частности, возникают сложности с реализацией продукции и возвратом заемных средств.
На заседании оперативного штаба были определены мероприятия по решению вопросов производственного сектора, в том числе совместно с федеральными структурами.
В Нижегородской области для поддержки предприятий проводится работа по расширению рынков сбыта внутри страны и за рубежом, модернизируются меры поддержки, привлекаются дополнительные федеральные средства. Для поддержки предприятий созданы и функционируют экспертные отраслевые советы, в которые входят представители власти, промышленные ассоциации, а также крупные представители бизнеса.
В сфере агропромышленного комплекса проводится мониторинг ценовой ситуации, в том числе закупочных цен на сырье и отпускных цен на продукты питания. На регулярной основе проводятся рабочие встречи и совещания с сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими организациями. Параллельно осуществляется ежеквартальный анализ финансово-экономического состояния предприятий АПК. На основе полученных данных оперативно корректируются механизмы государственной поддержки, что позволяет гибко адаптировать направления финансирования и цели льготного кредитования под актуальные потребности агробизнеса.
«В условиях, когда сохраняются высокие процентные ставки по кредитам, а курс доллара тяжело спрогнозировать на длительный период, необходимо проводить профилактику среди предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, чтобы не доводить до критической ситуации, когда компанию тяжело вытащить из банкротного состояния. Договорились, что руководители общественных бизнес-объединений будут вести мониторинг предприятий и оперативно выносить на заседания штаба как частные, так и системные вопросы бизнеса, которые посильно решить органам власти. При этом важно, чтобы и сами руководители компаний, которых будут приглашать на заседания штаба, видели какие-то пути выхода из кризиса и могли предложить какие-то реальные меры по оздоровлению своего предприятия. Только такими совместными усилиями можно будет преодолеть непростой период», — отметил бизнес-омбудсмен Нижегородской области, председатель регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий.
Напомним, что с 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.
Получить консультацию по доступным мерам поддержки в Нижегородской области, задать вопросы по реализации инвестиционных проектов предприятия и бизнес могут, позвонив по номеру единой горячей линии — «0052». Предприниматели также могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи на портале «Госуслуги».