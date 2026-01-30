Ричмонд
Производства — за кольцевую: Лукашенко рассказал о строительстве в Минске

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что строительство новых предприятий в белорусской столице будет вестись только за кольцевой автодорогой.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В ходе посещения ОАО «Планар» в пятницу он обозначил, что производственные площадки в центре Минска возводиться не будут.

«Будем использовать эти площади, если они нам нужны. Все остальное будем выносить за кольцевую дорогу. В Минске люди должны жить, с детишками по улицам ходить. А производства — туда, за кольцевую дорогу», — заявил Лукашенко на видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого».

Он также напомнил, что по этой причине разными сегментами строится минский метрополитен. В этом направлении глава государства ставит задачу, чтобы жители города имели возможность быстро и удобно добираться на работу.

«Поэтому если Минск способен производить то, что вы делаете на “Планаре”, “Интеграле”, мотоциклы, велосипеды… Мы это будем делать. Но два миллиона человек (население столицы — Sputnik). Мы грязные производства даже за кольцевой дорогой строить не можем. Мы не должны это делать», — отметил Лукашенко.

Глава государства добавил, что для жителей столицы требуется создать нормальные условия для жизни, при этом не допуская перенаселенности.

