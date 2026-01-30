Ричмонд
Калининградский завод «Автотор» запустил кластер по производству автокомпонентов

В Калининграде на заводе «Автотор» заработала первая очередь кластера по производству автокомпонентов. В запуске проекта принял участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Источник: Life.ru

«Бизнес-схема, которая была до специального инвестиционного контракта (СПИК), не предполагала глубокой локализации. После заключения этого СПИК модель бизнеса группы компании “Автотор” претерпела изменения, и мы сегодня присутствуем на открытии первой очереди того большого кластера автокомпонентов, который компания обязана реализовать в соответствии со своими обязательствами по СПИК», — сказал министр.

Проект реализуется при участии Минпромторга РФ, правительства Калининградской области, Фонда развития промышленности и российских банков. Он нацелен на формирование высоколокализованной базы, развитие технологий и ускорение импортозамещения в автопроме.

Ранее в Минпромторге заявляли, что подсчитать заводы по утилизации машин в РФ невозможно. Алиханов пояснил, что действующие реестры лицензий и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не позволяют выделить автоперерабатывающие заводы в отдельную категорию.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

