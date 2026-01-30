Калининградский завод «Автотор» запустил кластер по производству автокомпонентов

«Бизнес-схема, которая была до специального инвестиционного контракта (СПИК), не предполагала глубокой локализации. После заключения этого СПИК модель бизнеса группы компании “Автотор” претерпела изменения, и мы сегодня присутствуем на открытии первой очереди того большого кластера автокомпонентов, который компания обязана реализовать в соответствии со своими обязательствами по СПИК», — сказал министр.