Калининградский завод «Автотор» запустил кластер по производству автокомпонентов

«Бизнес-схема, которая была до специального инвестиционного контракта (СПИК), не предполагала глубокой локализации. После заключения этого СПИК модель бизнеса группы компании “Автотор” претерпела изменения, и мы сегодня присутствуем на открытии первой очереди того большого кластера автокомпонентов, который компания обязана реализовать в соответствии со своими обязательствами по СПИК», — сказал министр.
Проект реализуется при участии Минпромторга РФ, правительства Калининградской области, Фонда развития промышленности и российских банков. Он нацелен на формирование высоколокализованной базы, развитие технологий и ускорение импортозамещения в автопроме.
Ранее в Минпромторге заявляли, что подсчитать заводы по утилизации машин в РФ невозможно. Алиханов пояснил, что действующие реестры лицензий и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не позволяют выделить автоперерабатывающие заводы в отдельную категорию.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.