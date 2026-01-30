Минфин изменил условия «семейной ипотеки» с февраля: кого не коснутся изменения

Изменение условий «семейной ипотеки», которые будут введены с 1 февраля 2026 года, не затронут семьи военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.
В ведомстве также заявили, что совместное оформление супружескими парами семейной ипотеки позволит сделать поддержку от государства более адресной и позволит избежать злоупотреблений.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 февраля государство меняет правила программы «Семейная ипотека», запрещая оформлять два льготных кредита на одну семью.