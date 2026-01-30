Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин изменил условия «семейной ипотеки» с февраля: кого не коснутся изменения

Изменения в семейной ипотеке с февраля не коснутся некоторых военнослужащих.

Изменение условий «семейной ипотеки», которые будут введены с 1 февраля 2026 года, не затронут семьи военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

В ведомстве также заявили, что совместное оформление супружескими парами семейной ипотеки позволит сделать поддержку от государства более адресной и позволит избежать злоупотреблений.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 февраля государство меняет правила программы «Семейная ипотека», запрещая оформлять два льготных кредита на одну семью.