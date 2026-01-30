Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин разъяснил изменения в выдаче «Семейной ипотеки» для супружеских пар: подробности

Минфин: Совместное оформление семейной ипотеки супругами снизит злоупотребления.

Источник: Комсомольская правда

Совместное оформление семейной ипотеки сразу двумя супругами позволит уменьшить число злоупотреблений льготной программой. Об этом сообщил Минфин РФ, опубликовав новые правила оформления ипотеки.

Как пояснили в ведомстве, когда оба супруга официально указаны в договоре, то третьим лицам сложнее использовать господдержку в своих интересах. Однако, если семье не хватает дохода для получения кредита по программе, она может привлечь созаемщиков.

«С 1 февраля начинает действовать ряд изменений в процедуре оформления Семейной ипотеки. Теперь супруги должны обязательно выступать созаемщиками по кредитному договору», — говорится в заявлении.

Минфин также подчеркивает, что совместная ипотека сделает меру поддержки более адресной.

Ранее в Госдуме предложили уменьшить ставку по семейной ипотеке в 2026 году при одном условии. Эти меры коснутся лишь тех семей, в которых родился второй и третий ребенок.