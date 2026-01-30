Эксперт Сабирянов назвал минусы оформления рассрочки

Покупки в рассрочку через сервисы BNPL (Buy Now, Pay Later — «купи сейчас, плати потом») создают риски ложного ощущения доступности товаров и незаметного оттока денег. Об этом «Ленте.ру» сообщил фаундер Роберт Сабирянов.
Эксперт пояснил, что разбивка стоимости на небольшие платежи часто провоцирует импульсные приобретения, которые покупатель в иной ситуации отложил бы. Одежда, техника и товары со скидками становятся более привлекательными, когда оплачиваются частями.
Еще одной проблемой является одновременное наличие нескольких рассрочек. Незначительные отдельные платежи в сумме формируют постоянную финансовую нагрузку. При этом такие операции обычно не отражаются в кредитной истории, что мешает оценить реальное положение дел.
Сабирянов отметил и менее очевидные подводные камни. Оплата частями может проходить как финансовая операция, что лишает покупателя кешбэка по карте. Технические сбои при списании платежа или подключенные по умолчанию услуги также способны сделать рассрочку платной или изменить итоговую цену.
Ключевое правило, по мнению эксперта, заключается в том, что покупка частями должна помогать управлять бюджетом, а не маскировать его нехватку. Если инструмент используется для компенсации постоянного недостатка средств, от него стоит отказаться.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поддержал россиянку, оформившую кредит из-за мошенников.