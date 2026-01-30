Ричмонд
Минтруда: средняя пенсия по возрасту в Беларуси составит 1070 рублей

Минтруда сказало о росте средней пенсии по возрасту до 1070 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси средняя пенсия по возрасту составит 1070 белорусских рублей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, годовой рост средней пенсии в Беларуси составит 14,8%, она вырастет до 1070 рублей. В Минтруда отметили, что пенсии в Беларуси получают 26% населения Беларуси, то есть 2,4 миллиона человек.

— Общие расходы на такие выплаты составляют примерно 9% ВВП, — прокомментировали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет трудовые пенсии белорусов увеличились на 81% после двенадцати индексаций.

Напомним, в начале недели президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля.

Также Минтруда сказало, что 3,5 миллиона белорусов получают пенсии и соцвыплаты. Еще Минтруда назвало размер средней пенсии в Беларуси.

Кстати, еще президент Беларуси сделал заявление о зарплатах белорусов.

