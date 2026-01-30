Максим Решетников призвал увеличить производительность труда в вузах России

В Тюмени прошло пленарное заседание форума «Производительность труда в университетах России», где обсуждались подходы к повышению эффективности высшего образования с учетом демографических и экономических изменений. Вузы, совместно с Минэкономразвития и Минобрнауки, разработали предложения по оптимизации внутренних и внешних процессов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что рост производительности труда в высшем образовании должен способствовать повышению качества и доступности услуг. Он отметил необходимость увязки образовательных программ с потребностями рынка труда, оптимизации нагрузки и использования бережливых технологий.
«В социальной сфере, включая высшее образование, результат труда — это не товар, а услуга. Ключевая метрика эффективности здесь — рост выработки. При этом рост выработки должен способствовать повышению качества и доступности услуг. Университетам предстоит решать эту задачу с учетом демографических вызовов и изменений структуры экономики и рынка труда. В этих условиях важно не только наращивать ресурсы, но и повышать операционную эффективность, оптимизировать нагрузку и использовать инструменты отраслевой программы, включая тиражирование коробочных решений и бережливые технологии», — уверен министр.
Решетников также отметил важность централизованного заказа на подготовку специалистов, что позволит избежать дублирования ресурсов и обеспечит единое качество подготовки кадров. В рамках отраслевой программы предусмотрены меры поддержки университетов, включая внедрение цифровых сервисов и бережливых технологий.
«Система высшего образования готовит специалистов для экономики во всех отраслях и регионах страны. Бережливое производство должно стать частью всех образовательных программ, чтобы предприятиям не приходилось учить сотрудников с нуля. Для этого университеты сами должны становиться носителями таких компетенций», — подытожил Решетников.
