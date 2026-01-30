Максим Решетников призвал увеличить производительность труда в вузах России

«В социальной сфере, включая высшее образование, результат труда — это не товар, а услуга. Ключевая метрика эффективности здесь — рост выработки. При этом рост выработки должен способствовать повышению качества и доступности услуг. Университетам предстоит решать эту задачу с учетом демографических вызовов и изменений структуры экономики и рынка труда. В этих условиях важно не только наращивать ресурсы, но и повышать операционную эффективность, оптимизировать нагрузку и использовать инструменты отраслевой программы, включая тиражирование коробочных решений и бережливые технологии», — уверен министр.