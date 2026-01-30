Белянчикова: бумажные деньги останутся в обращении ближайшие 5−10 лет

Наличные деньги останутся в обращении в России как минимум на ближайшие 5−10 лет. Об этом в комментарии для «Российской газеты» заявила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«Хотя доля безналичных платежей растет, наличные деньги сохранят свою актуальность в ближайшие 5−10 лет», — сказала она.
Она отметила, что наличные особенно востребованы в продуктовых магазинах, где ими оплачивается каждая четвертая покупка. Это связано с привычками старшего поколения и меньшей долей онлайн-покупок в этом сегменте.
Эксперт прогнозирует, что наличные останутся важным платежным средством из-за потребности в «карманных деньгах», нестабильного интернета в регионах и их роли как финансового резерва. Она также упомянула, что цифровой рубль в будущем может стать частичной заменой как наличных, так и безналичных средств.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Анна Бердникова, подтвердила, что наличные остаются ключевым резервным инструментом для граждан. По ее словам, банкноты и монеты незаменимы для людей пенсионного возраста и жителей отдаленных регионов со слабой инфраструктурой безналичной оплаты. Бердникова добавила, что наличные также важны в туристической сфере, где карты иностранцев или россиян могут не работать.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ планирует ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента.