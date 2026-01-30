Белянчикова: бумажные деньги останутся в обращении ближайшие 5−10 лет

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Анна Бердникова, подтвердила, что наличные остаются ключевым резервным инструментом для граждан. По ее словам, банкноты и монеты незаменимы для людей пенсионного возраста и жителей отдаленных регионов со слабой инфраструктурой безналичной оплаты. Бердникова добавила, что наличные также важны в туристической сфере, где карты иностранцев или россиян могут не работать.