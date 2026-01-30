Ричмонд
Путин: за 2025 год Россия поставила в другие страны военную технику на $15 млрд

Россия за 2025 год поставила продукцию военного назначения в 30 стран, сумма валютной выручки превысила $15 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Отмечу, что в прошедший период система военно-технического сотрудничества продолжала действовать в непростых условиях. Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией», — сказал Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами (цитата по пресс-службе Кремля). Несмотря на это, экспортные контракты в прошлом году в целом устойчиво выполнялись, заявил президент.

Результаты за 2025 год открывают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий Оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расширение их производственных мощностей и перспективные научные исследования, сообщил Владимир Путин. Значительный объем продукции на предприятиях ОПК — изделия гражданского назначения, отметил он. За прошлый год Россия также набрала солидный «портфель» новых экспортных заказов, добавил президент.