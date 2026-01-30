Цены на золото снизились на 12%, стоимость серебра — на 35%

Стоимость золота и серебра после недавнего роста заметно снизилась. Так, цена фьючерсов на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex впервые с 22 января опустилась ниже $4 800 за тройскую унцию. Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года также опустился ниже $80 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 21:18 по московскому времени фьючерс на золото снизился на 10,81%, достигнув $4 776 за тройскую унцию. В то время как фьючерс на серебро потерял 28,56%, опустившись до $81,675 за тройскую унцию.
К 21:39 по московскому золото продолжило падение, снизившись до $4 700,4 за тройскую унцию (-12,22%). Серебро упало на 35,32%, опустившись ниже $75 впервые с 8 января 2025 года, составив $74,01 за тройскую унцию.
Как писал KP.RU, Центральный банк России установил новую цену на золото на 27 января 2026 года — 12 088,55 рублей за грамм. Это рекордная стоимость, которая стала самой высокой за всю историю наблюдений, начавшихся в 1997 году.