Цены на золото снизились на 12%, стоимость серебра — на 35%

Стоимость золота и серебра после недавнего роста заметно снизилась. Так, цена фьючерсов на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex впервые с 22 января опустилась ниже $4 800 за тройскую унцию. Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года также опустился ниже $80 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.