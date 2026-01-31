Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 31 января

Национальный банк установил валютные курсы на 31 января, субботу. Так, в последние выходные января курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с установленными накануне курсами.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 31 января, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8496 белорусского рубля, 1 евро — 3,4068 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7465 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 30 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменений и в субботу, 31 января.
Тем временем глава Нацбанка Головченко рассказал о ситуации с валютой в Беларуси.