Bloomberg: Евросоюз хочет отменить потолок цен на нефть из России

«Первое, к чему это может привести, — к краткосрочному увеличению дисконта на российскую нефть на рынках Индии и Турции. В первую очередь, потому что они являются ключевыми посредниками между Россией и Евросоюзом. Но, как мы видим по истории схожих санкций за последние три года, этот дисконт, скорее всего, исчезнет через месяц, максимум два», — отметил Демидов в беседе с Lenta.Ru.