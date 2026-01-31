Ричмонд
Трамп заявил о привлечении $18 трлн инвестиций за год

По словам действующего американского президента, при Байдене сумма составила $1 трлн за четыре года.

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что за год нахождения у власти смог привлечь в США около $18 трлн инвестиций, что более чем в 18 раз превышает показатели его предшественника на посту главы государства Джо Байдена.

«Я успешно использовал пошлины, чтобы обеспечить Америке колоссальный объем инвестиций, с которым ранее не имела дела ни одна страна. [Экс-президент США] Джо Байден, согласно его собственным подсчетам, за четыре года получил менее $1 трлн новых инвестиций в Соединенные Штаты. Менее чем за год мы добились обязательств на более чем $18 трлн», — написал глава Белого дома в своей колонке для газеты The Wall Street Journal.

Ранее Трамп озвучивал оценки, согласно которым до конца 2025 года объем инвестиций в экономику США за счет таможенных пошлин на импорт из других стран мог превысить $20 трлн. Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.

