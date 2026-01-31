Трамп заявил о привлечении $18 трлн инвестиций за год

«Я успешно использовал пошлины, чтобы обеспечить Америке колоссальный объем инвестиций, с которым ранее не имела дела ни одна страна. [Экс-президент США] Джо Байден, согласно его собственным подсчетам, за четыре года получил менее $1 трлн новых инвестиций в Соединенные Штаты. Менее чем за год мы добились обязательств на более чем $18 трлн», — написал глава Белого дома в своей колонке для газеты The Wall Street Journal.