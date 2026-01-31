Минфин просит установить лимит на внесение наличных через банкоматы

Министерство финансов России разработало законопроект, вносящий изменения в банковское законодательство с целью ограничения пополнения счетов наличными через банкоматы. Документ направлен на согласование в Центральный банк и Росфинмониторинг, сообщает «Интерфакс».
В пояснительной записке отмечается, что текущее отсутствие лимитов позволяет вводить в безналичный оборот средства неустановленного происхождения. Для реализации нововведений банкам потребуется доработать свои системы и бизнес-процессы, поэтому предлагается установить срок вступления закона в силу через 180 дней после его официальной публикации.
Росфинмониторинг подтвердил, что работа над проектом ведётся в рамках правительственного плана по «обелению» экономики. Минфин также подготовил и направил на проработку другие меры в рамках этой инициативы.
