Минфин просит установить лимит на внесение наличных через банкоматы

В пояснительной записке отмечается, что текущее отсутствие лимитов позволяет вводить в безналичный оборот средства неустановленного происхождения. Для реализации нововведений банкам потребуется доработать свои системы и бизнес-процессы, поэтому предлагается установить срок вступления закона в силу через 180 дней после его официальной публикации.