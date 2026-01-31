Ричмонд
В России с 1 февраля увеличат размер пособия по беременности: некоторые молодые родители получат почти миллион

Экономист Гиринский: размер пособия по беременности составит до 955 836 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля максимальная выплата по беременности и родам в России достигнет 955 836 рублей, сообщил РИА Новости экономист Андрей Гиринский.

«С 1 февраля текущего года планируется увеличение данного вида пособия, и максимальная величина возрастет с 794 355 рублей до 955 836 рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, размер выплаты может быть выше в особых случаях: около 1,065 млн рублей при осложнениях в родах и примерно 1,324 млн рублей при многоплодной беременности, для которых установлены более длительные отпуска.

Министерство труда и соцзащиты проведет с начала февраля индексацию на 5,6% свыше 40 различных пособий и компенсационных выплат.

Как ранее информировал KP.RU, в России с 1 февраля также вырастет размер маткапитала, единовременного пособия при рождении ребенка, а также пособия по безработице.