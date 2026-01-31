Экспорт орехов из Грузии в Россию в 2025 году вырос на 36,3%

ТБИЛИСИ, 31 января. /ТАСС/. Грузия в 2025 году экспортировала в Россию 1 247,1 тонны орехов на $7,4 млн, что на 36,3% больше показателя 2024 года. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.
Это самый большой объем экспорта орехов в РФ с 2018 года, когда было продано 1,4 тыс. тонн.
Больше всего орехов было продано в Италию — 4,5 тыс. тонн, и Испанию — 2,4 тыс. тонн. Россия занимает третье место. Далее следуют Франция (1,1 тыс. тонн), Германия (1,1 тыс. тонн), Армения (790,5 тонны), Сирия (756,6 тонны) и другие страны.
Всего Грузия в прошлом году продала на мировые рынки 19,5 тыс. тонн орехов на $171,7 млн. Рост составил 10,2%.