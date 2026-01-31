Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт орехов из Грузии в Россию в 2025 году вырос на 36,3%

Это самый большой объем экспорта этой продукции в РФ с 2018 года, следует из данных Национальной службы статистики государства.

ТБИЛИСИ, 31 января. /ТАСС/. Грузия в 2025 году экспортировала в Россию 1 247,1 тонны орехов на $7,4 млн, что на 36,3% больше показателя 2024 года. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.

Это самый большой объем экспорта орехов в РФ с 2018 года, когда было продано 1,4 тыс. тонн.

Больше всего орехов было продано в Италию — 4,5 тыс. тонн, и Испанию — 2,4 тыс. тонн. Россия занимает третье место. Далее следуют Франция (1,1 тыс. тонн), Германия (1,1 тыс. тонн), Армения (790,5 тонны), Сирия (756,6 тонны) и другие страны.

Всего Грузия в прошлом году продала на мировые рынки 19,5 тыс. тонн орехов на $171,7 млн. Рост составил 10,2%.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше