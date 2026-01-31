Экспорт орехов из Грузии в Россию в 2025 году вырос на 36,3%

ТБИЛИСИ, 31 января. /ТАСС/. Грузия в 2025 году экспортировала в Россию 1 247,1 тонны орехов на $7,4 млн, что на 36,3% больше показателя 2024 года. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.