Сотни автомобилей на несколько месяцев застряли на китайской таможне при ввозе в Приморье

Российский автобизнес использовал обходные пути: договаривался с местными компаниями или физлицами, которые ставили машину на учет на себя, а через сутки снимали. Формально автомобиль становился подержанным и мог легально поставляться в Россию. Новый закон требует, чтобы с момента первой постановки на учет прошло не менее полугода.