Сотни автомобилей на несколько месяцев застряли на китайской таможне при ввозе в Приморье

Около 500 новых автомобилей Nissan, Mazda и Zeekr, предназначенных для российских покупателей, зависли на китайской таможне в приграничном с Приморьем городе Суйфэньхэ (МАПП Пограничный — Суйфэньхэ). Машины попали под действие нового закона КНР, запрещающего экспорт автомобилей, которые состояли на учете менее полугода — это заблокировало популярную схему ввоза новых машин для внутреннего рынка как «подержанных». Владельцы получат свои машины только летом.
С 1 января 2026 года китайские власти ужесточили запрет на вывоз автомобилей, произведенных для внутреннего рынка. Такие машины дешевле экспортных аналогов, поскольку и производитель, и покупатель в КНР получают господдержку.
Российский автобизнес использовал обходные пути: договаривался с местными компаниями или физлицами, которые ставили машину на учет на себя, а через сутки снимали. Формально автомобиль становился подержанным и мог легально поставляться в Россию. Новый закон требует, чтобы с момента первой постановки на учет прошло не менее полугода.
Именно с такой ситуацией столкнулись покупатели автомобилей, которые были куплены менее 180 дней назад. По данным Mash (18+), таможенники задержали в Суйфэньхэ у границы партию из 500 иномарок, заказанных покупателями из России. Застрявшие на таможне автомобили поступят российским покупателям только в июне.
Запрет китайских властей бьет по частным лицам в России, либо мелким предпринимателям, т.к. официальные дилеры ориентированы на закупку авто, которые произведены специально для экспорта.
Тем не менее, автоэксперт Артем Бобцов оценивает масштаб проблемы для российского авторынка, как существенный.
«Довольно ощутимая величина», — оценил он объем задержанной партии в комментарии BFM (18+).
Эксперт напомнил о резком росте утильсбора на китайские автомобили в ноябре 2025 года с последующей индексацией в январе: «У нас сейчас совокупный утильсбор по китайским машинам ценой 5−6 млн. руб. составляет 3−4 млн., поэтому поток этих машин резко иссяк».
По его подсчетам, до повышения утильсбора объемы были в несколько раз больше.
«Учитывая, что, как говорят сами продавцы, объем заказов упал в четыре-пять раз на автомобили, соответственно, можем представить, что до роста утильсбора это было не 500 машин, а как минимум несколько тысяч», — оценил он.
Ставки утильсбора на легковые автомобили с 1 января выросли на 20%
Ввоз мощных автомобилей возрастом три года и старше стал экономически бессмысленным.
Риски для покупателей
Несмотря на новые ограничения, многие продавцы продолжают обещать клиентам быстрые поставки. Как сообщает Mash, «продавцы в Китае и российские автоимпортеры продолжают обещать клиентам “новые машины в обход правил” — ссылаются на субсидии под конкретные марки и “договоренности” с заводами. Деньги с покупателей берут, обещают пригнать за пару недель. О вероятных задержках умалчивают».
Артем Бобцов предупреждает о рисках работы с такими продавцами: «Что касается продавцов, которые обещают за две недели привезти машины, официальных схем с вывозом за две недели нет». По его словам, это может быть связано с нелегальными схемами через третьи страны.
Он также отметил возможность блокировки функций таких автомобилей производителями.
«Учитывая, что все автомобили сейчас подключены к серверам, у них есть GPS, все производители видят, где находятся их машины. Ничего не помешает китайским производителям, когда они поймут, что их обманули, эти машины либо полностью “окирпичить”, либо резко ограничить количество используемых функций», — приводит его мнение BFM.
Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание китайских автомобилей в России из-за затрат на полугодовое хранение и усложнения логистики. Легальные поставки экспортных версий остаются основным каналом для крупных автосалонов, но и на эти модели цены растут.