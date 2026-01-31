Ричмонд
Золото рухнуло на 12% с рекордных максимумов

Стоимость фьючерсов на золото и серебро на бирже Comex резко снизилась, обновив минимальные значения за последние недели.

Апрельский фьючерс на золото 2026 года впервые с 22 января опустился ниже $4 800 за тройскую унцию, а мартовский фьючерс на серебро 2026 года впервые с 12 января упал ниже $80.

К 21:39 по московскому времени падение ускорилось: золото снизилось на 12,22%, до $4 700,4 за унцию, а серебро обвалилось на 35,32%, опустившись ниже $75 впервые с 8 января 2025 года, до отметки $74,01 за унцию.

Ранее сообщалось, что ограничения на вывоз золота физическими лицами из России в монетарных слитках весом до 100 г через страны Таможенного союза планируется ввести с 1 сентября.

