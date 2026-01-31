Грузия обновила рекорд по закупкам сырой нефти у РФ: импорт вырос более чем в 20 раз

По данным Национальной службы статистики Грузии, в прошлом году страна закупила в России 225,3 тыс. тонн сырой нефти. Этот показатель превышает суммарный импорт за все предыдущие годы в два раза, следует из анализа ТАСС.
В 2025 году Грузия импортировала из России 225,3 тыс. тонн нефти на $95,8 млн. В 2024 году объем составил лишь 10,5 тонн на $5,8 млн, что более чем в 20 раз меньше. Совокупный импорт за все предыдущие годы (113,9 тыс. тонн) почти в два раза меньше показателя прошлого года.
Существенный рост импорта был зафиксирован в октябре 2025 года, когда Грузия закупила 99 тыс. тонн. В ноябре объем составил 34,4 тыс. тонн, а в декабре — 91,7 тыс. тонн.
Еще одним поставщиком сырой нефти в прошлом году выступил Азербайджан, он посавил для Грузии 3,9 тыс. тонн на сумму $1,8 млн.
