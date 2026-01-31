Грузия обновила рекорд по закупкам сырой нефти у РФ: импорт вырос более чем в 20 раз

В 2025 году Грузия импортировала из России 225,3 тыс. тонн нефти на $95,8 млн. В 2024 году объем составил лишь 10,5 тонн на $5,8 млн, что более чем в 20 раз меньше. Совокупный импорт за все предыдущие годы (113,9 тыс. тонн) почти в два раза меньше показателя прошлого года.