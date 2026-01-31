В Джизакской области в 2026—2027 годах реализуют инвестпроекты на $2,7 млрд

В этой связи в регионе в ближайшие два года будет внедрена новая модель развития. Проанализированы сравнительные преимущества 304 махаллей и разработана программа их специализации по направлениям садоводства, животноводства, овощеводства и бахчеводства, промышленности, сферы услуг и туризма.