В Джизакской области в 2026—2027 годах реализуют инвестпроекты на $2,7 млрд

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению результативности проводимых реформ в Джизакской области и приоритетных задач на перспективу, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

На совещании рассмотрены планы по дальнейшему сокращению уровня бедности и безработицы в регионе, а также обеспечению ускоренного роста в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве.

В частности, в 2026—2027 годах намечено довести темпы роста валового регионального продукта до 8,5%, увеличить объемы промышленного производства на 8%, привлечь $5 млрд иностранных инвестиций и довести годовой экспорт до $500 млн.

«Если ранее инвестиции в основном направлялись в добычу сырья и простые сборочные производства, то в дальнейшем приоритет будет отдаваться проектам с высокой добавленной стоимостью», — отмечено на совещании.

Кроме того, в текущем году предусмотрено снижение уровня безработицы до 3% и бедности до 2,8%, а также превращение 182 махаллей в территории, свободные от преступности.

Президент подчеркнул, что достижение этих целей невозможно без глубокой специализации махаллей.

В этой связи в регионе в ближайшие два года будет внедрена новая модель развития. Проанализированы сравнительные преимущества 304 махаллей и разработана программа их специализации по направлениям садоводства, животноводства, овощеводства и бахчеводства, промышленности, сферы услуг и туризма.

«В рамках программы предусмотрены посадка сертифицированных саженцев на 5 тысячах гектаров старых садов и виноградников, создание 4,6 тысячи гектаров индустриальных плантаций, выращивание высокоурожайной и экспортоориентированной продукции на 10 тысячах гектаров приусадебных и арендных земель, обновление породы 101 тысячи голов скота, организация 5 микропромышленных центров, строительство 6 крупных туристических комплексов, а также создание парков и благоустроенных общественных пространств в каждом районном центре», — говорилось на совещании.

Отмечено, что в текущем году на укрепление инфраструктуры «драйверных» проектов будет направлено 200 млрд сумов.

«В 2026—2027 годах в целях развития промышленности планируется реализация крупных инвестиционных проектов общей стоимостью $2,7 млрд. При этом указана необходимость эффективного использования месторождений свинца, цинка, вольфрама, золота и других нерудных полезных ископаемых региона», — говорится в сообщении.

В ходе совещания представлена информация о проекте создания в Зааминском районе аграрно-научного индустриального парка, предусматривающего переработку кукурузы и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая высокофруктозный сироп и аллюлозу.

Также предусмотрены меры по развитию животноводства, закупке племенного скота, развитию верблюдоводства и реконструкции канала «Жайилма».

Президент указал на необходимость реализации потенциала горных и пустынных территорий области на основе особых подходов.

«В текущем году планируется вовлечение в оборот 25 тысяч гектаров богарных и пастбищных земель и разработка трехлетней программы эффективного использования пастбищ», — отметили в пресс-службе.

На совещании также проанализирован туристический потенциал Джизакской области. Отмечено, что возможности системы озер Айдар-Арнасай, а также Бахмальского, Фаришского, Зафарабадского, Шараф-Рашидовского и Галляаральского районов используются не в полной мере.

«Рассмотрены планы по созданию туристических комплексов в указанных районах, расширению аэропорта Арнасай и строительству торгово-сервисных комплексов вдоль международных автомобильных дорог», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в текущем году на строительство социальных объектов, дорог, систем питьевого водоснабжения, канализации и электросетей в махаллях будет направлено $30 млн, в следующем году — еще $10 млн.

«За счет этих средств будут построены и отремонтированы объекты социальной сферы в 14 махаллях, 105 километров дорог, соединяющих 28 отдаленных махаллей, 50 километров сетей питьевого водоснабжения и электроснабжения, а также 65 километров канализационных сетей в 13 махаллях», — говорилось на совещании.

В градостроительной сфере предусмотрена разработка на основе пространственного планирования мастер-планов Бахмальского, Зафарабадского и Галляаральского районов.

«Город Джизак и Шараф-Рашидовский район будут развиваться как единая агломерация. В рамках мастер-плана предусмотрено строительство десятикилометровой объездной дороги для снижения транспортной нагрузки, создание единой системы общественного транспорта, а также возведение единого административного здания для государственных организаций», — говорится в сообщении.

По итогам совещания президент поручил ответственным лицам обеспечить реализацию каждого проекта в рамках развития области с обязательной увязкой с ростом занятости и повышением уровня жизни населения.