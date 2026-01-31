Ричмонд
Наращивание запасов и добычи: президент поручил повысить эффективность «Узбекнефтегаза»

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам повышения эффективности работы крупнейшей газодобывающей компании Узбекистана АО «Узбекнефтегаз». Это вторая встреча главы государства с компанией в этом месяце. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik

На совещании было отмечено, что в 2025 году предприятием добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа, а также пробурено 56 новых скважин и проведен капитальный ремонт 29 скважин.

Перед компанией поставлены задачи по кардинальному повышению результативности и внедрению современных подходов в отрасли.

«В 2026—2027 годах предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи природного газа, а также реализация более 300 геолого-технических мероприятий», — отметили в пресс-службе.

На презентации представлена информация о приоритетных задачах, которые необходимо решить для достижения указанных показателей.

Особое внимание будет сосредоточено на:

  • повышении эффективности геологоразведочных и геолого-технических мероприятий;
  • наращивании запасов и обеспечении стабильности объемов добычи;
  • совершенствовании порядка проведения закупочных процедур.

Кроме того, предусмотрены меры по созданию цепочки добавленной стоимости за счет глубокой переработки газа, производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, а также финансовому оздоровлению общества и его предприятий.

«В деятельности компании приоритетное внимание будет уделено повышению операционной эффективности, в том числе обеспечению финансовой устойчивости за счет вывода непрофильных активов, прекращения спонсорских платежей и оптимизации расходов», — отмечено на совещании.

К числу приоритетных направлений деятельности общества также отнесены цифровизация производственных процессов и широкое внедрение технологий искусственного интеллекта, усиление системы внутреннего контроля и комплаенса, надзор за движением финансовых активов, а также предотвращение коррупции и конфликта интересов.

Глава государства поручил ответственным лицам выполнить поставленные задач и все запланированные мероприятия на основе точного расчета, а также усилить мониторинг на территориях проведения геологических исследований, внедрить современные технологии контроля и обеспечить безопасность населения.