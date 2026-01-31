Эксперт оценил риск девальвации рубля: что может произойти с валютой этой зимой

Аналитик также отметил, что курс будет зависеть от ключевой ставки. В случае если Центральный банк РФ ее снизит, рубль может ослабеть. Тем не менее даже при таком сценарии, по мнению эксперта, «корректно будет говорить о стабилизации, а не о развороте тренда». Последний, как заявляет Шнейдерман, возможен только при реализации совокупности факторов, прежде всего геополитических.