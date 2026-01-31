Эксперт оценил риск девальвации рубля: что может произойти с валютой этой зимой

За январь 2026 года рубль показал более положительную динамику, чем ожидали многие специалисты. Российская валюта укрепилась к доллару на 5%. Об этом сообщил аналитик Александр Шнейдерман.
По его словам, потенциал восстановления рубля к доллару и другим ведущим мировым валютам «далеко не исчерпан». Шнейдерман также усомнился в возможности девальвации российской валюты.
«До начала весны говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и, тем более, ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет оснований», — сказал он агентству «Прайм».
Шнейдерман уточнил, что оценивать перспективы на весь год можно будет только по итогам второго квартала, когда будут представлены различные свежие данные.
Аналитик также отметил, что курс будет зависеть от ключевой ставки. В случае если Центральный банк РФ ее снизит, рубль может ослабеть. Тем не менее даже при таком сценарии, по мнению эксперта, «корректно будет говорить о стабилизации, а не о развороте тренда». Последний, как заявляет Шнейдерман, возможен только при реализации совокупности факторов, прежде всего геополитических.
Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, до какого курса может упасть доллар. Он не исключает, что уже в ближайшие месяцы курс американской валюты опустится до 70 рублей.