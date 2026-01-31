«Нацфонд — детям»: по $130,71 получит каждый ребенок Казахстана

В 2026 году по программе «Нацфонд — детям» свыше 6,9 млн детей получили начисления в размере $130,71.
Также в Нацбанке напомнили, что выплаты назначаются только детям до 18 лет, при этом сумма начисляется ежегодно в зависимости от доходности фонда.
Сумму можно использовать сразу или частично, неиспользованный остаток сохраняется на целевом накопительном счете.
Наиболее популярная цель — улучшение жилищных условий, а именно:
- пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления;
- внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища;
- приобретение жилья в собственность.
Согласно программе «Нацфонд — детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми — гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.