«Нацфонд — детям»: по $130,71 получит каждый ребенок Казахстана

АСТАНА, 31 янв — Sputnik. Нацбанк Казахстана сообщил, какую сумму начислили каждому ребенку в республике по программе «Нацфонд — детям».

Источник: Sputnik.kz

В 2026 году по программе «Нацфонд — детям» свыше 6,9 млн детей получили начисления в размере $130,71.

Также в Нацбанке напомнили, что выплаты назначаются только детям до 18 лет, при этом сумма начисляется ежегодно в зависимости от доходности фонда.

Сумму можно использовать сразу или частично, неиспользованный остаток сохраняется на целевом накопительном счете.

Наиболее популярная цель — улучшение жилищных условий, а именно:

  • пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления;
  • внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища;
  • приобретение жилья в собственность.

Согласно программе «Нацфонд — детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми — гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.