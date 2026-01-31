Курортные города Кубани лидируют по дороговизне топлива

Географический разброс цен внутри края остается существенным. Традиционно более высокие расценки действуют в курортных городах. В Сочи и Туапсе стоимость дизеля и бензина АИ-95 стабильно превышает среднекраевые показатели. К числу относительно дорогих городов также часто относится Новороссийск. В то же время Краснодар и Ейск обычно находятся ближе к средним значениям, предлагая более выгодные условия для автовладельцев. В конце января, например, литр дизеля в Сочи оценивался примерно в 73,5 рубля, тогда как в Краснодаре — около 72,4 рубля.