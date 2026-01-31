Курортные города Кубани лидируют по дороговизне топлива

Топливный рынок Краснодарского края в начале 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику. Согласно актуальным данным Краснодарстата, различные виды горючего меняются в цене противоположным образом: одни постепенно дорожают, в то время как другие показывают небольшое снижение стоимости.
По состоянию на 26 января средние региональные цены за литр составили 72,72 рубля для дизельного топлива, 62,88 рубля для бензина АИ-92, 69,29 рубля для АИ-95 и 91,29 рубля для высокооктанового АИ-98 и выше. Эти усредненные значения наиболее точно отражают общую ситуацию на рынке. В сравнении с началом декабря прошлого года статистика выявила заметные изменения.
Наиболее значительный рост за полтора месяца показали дизель и бензин АИ-98. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1 рубль 33 копейки, что близко к двухпроцентному росту. Цена на АИ-98 поднялась еще больше — на 1 рубль 83 копейки, также примерно на 2%. При этом бензин АИ-92, напротив, немного подешевел, потеряв около 0,4% стоимости. Цена на АИ-95 за указанный период осталась практически без изменений.
Географический разброс цен внутри края остается существенным. Традиционно более высокие расценки действуют в курортных городах. В Сочи и Туапсе стоимость дизеля и бензина АИ-95 стабильно превышает среднекраевые показатели. К числу относительно дорогих городов также часто относится Новороссийск. В то же время Краснодар и Ейск обычно находятся ближе к средним значениям, предлагая более выгодные условия для автовладельцев. В конце января, например, литр дизеля в Сочи оценивался примерно в 73,5 рубля, тогда как в Краснодаре — около 72,4 рубля.