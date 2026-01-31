В Татарстане налоговая задолженность в 2026 году составила 12,6 млрд рублей

На 1 января 2026 года суммарная задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Татарстана достигла 12,595 миллиарда рублей. Это на 1,747 миллиарда рублей (или 16%) больше, чем годом ранее, сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.