Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане налоговая задолженность в 2026 году составила 12,6 млрд рублей

Это на 1,747 миллиарда рублей (или 16%) больше, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда

На 1 января 2026 года суммарная задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Татарстана достигла 12,595 миллиарда рублей. Это на 1,747 миллиарда рублей (или 16%) больше, чем годом ранее, сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.

Основной рост задолженности за год произошел по следующим налогам:

— Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): +659,2 миллиона рублей (рост 23%).

— Земельный налог с организаций: +222,7 миллиона рублей (рост 43%).

— Упрощенная система налогообложения (УСН): +193,2 миллиона рублей (рост 42%).

— Патентная система: +165,2 миллиона рублей (рост в 8 раз).

— Налог на прибыль: +130 миллионов рублей (рост 3%).

— Акцизы: +286,2 миллиона рублей.

Заместитель министра отметила, что увеличение задолженности наблюдается в 35 муниципальных районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

Напомним, в 2026 году от акцизов в бюджет Татарстана поступит более 53 млрд рублей. С 1 января увеличены ставки на ключевые группы товаров.