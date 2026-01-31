В Татарстане налоговая задолженность в 2026 году составила 12,6 млрд рублей

На 1 января 2026 года суммарная задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Татарстана достигла 12,595 миллиарда рублей. Это на 1,747 миллиарда рублей (или 16%) больше, чем годом ранее, сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.
Основной рост задолженности за год произошел по следующим налогам:
— Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): +659,2 миллиона рублей (рост 23%).
— Земельный налог с организаций: +222,7 миллиона рублей (рост 43%).
— Упрощенная система налогообложения (УСН): +193,2 миллиона рублей (рост 42%).
— Патентная система: +165,2 миллиона рублей (рост в 8 раз).
— Налог на прибыль: +130 миллионов рублей (рост 3%).
— Акцизы: +286,2 миллиона рублей.
Заместитель министра отметила, что увеличение задолженности наблюдается в 35 муниципальных районах, а также в Казани и Набережных Челнах.
Напомним, в 2026 году от акцизов в бюджет Татарстана поступит более 53 млрд рублей. С 1 января увеличены ставки на ключевые группы товаров.