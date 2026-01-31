На месторождении Тенгиз возобновили добычу нефти

Напомним, что 18 января на Тенгизе произошло возгорание трансформатора турбины, а затем загорелся трансформатор. Из-за пожара с территории предприятия пришлось эвакуировать 473 сотрудника. Позже добычу нефти на крупнейшем месторождении в Казахстане временно приостановили.