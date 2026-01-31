Ричмонд
На месторождении Тенгиз возобновили добычу нефти

На месторождении Тенгиз вновь заработала добыча углеводородов. В работу ввели 5 скважин, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Согласно данным на 2024 год, на месторождении было 158 действующих скважин.

Источник: Курсив

Первая скважина (ГЗУ-52) возобновила работу в 03:35 31 января.

«Технические службы “Тенгизшевройл” ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов», — отметили в пресс-службе Минэнерго.

Также с 26 января возобновил работу Завод второго поколения (ЗВП), который обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.

Ранее «Курсив» писал, что полное восстановление добычи на Тенгизском месторождении планируется к 4 февраля, по словам министра энергетики Ерлана Аккежанова.

Напомним, что 18 января на Тенгизе произошло возгорание трансформатора турбины, а затем загорелся трансформатор. Из-за пожара с территории предприятия пришлось эвакуировать 473 сотрудника. Позже добычу нефти на крупнейшем месторождении в Казахстане временно приостановили.