«Это станет новой реальностью для белорусов». Эксперт сказала, как будут меняться цены на жилье в Беларуси в 2026 году

По словам начальника управления оценки агентства Вероники Соловьевой, в 2025-м емкость рынка квартир в Минске составила 1,380 миллиарда долларов в эквиваленте без учета долевого строительства, в областных центрах суммарно — около 450 миллионов долларов. При этом активность рынка снизилась, и было совершено 15,1 тысячи сделок.