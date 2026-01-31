«Это станет новой реальностью для белорусов». Эксперт сказала, как будут меняться цены на жилье в Беларуси в 2026 году

Стало известно, как будут менять цены на квартиры в Беларуси в 2026 году. Об этом рассказали в Национальном кадастровом агентстве, пишет БелТА.
По словам начальника управления оценки агентства Вероники Соловьевой, в 2025-м емкость рынка квартир в Минске составила 1,380 миллиарда долларов в эквиваленте без учета долевого строительства, в областных центрах суммарно — около 450 миллионов долларов. При этом активность рынка снизилась, и было совершено 15,1 тысячи сделок.
— Однако ценовые показатели продолжали свое плавное движение наверх, — отметила эксперт.
В 2025-м самым активным месяцем в продаже квартир стал октябрь, когда было заключено 1470 сделок. На это повлияла кредитная политика некоторых банков, предоставивших привлекательные условия. Также платежеспособность поддерживалась ростом доходов белорусов, стабильностью белорусского рубля относительно доллара и евро, а также сдвигами в сфере кредитования.
В 2025-м средние цены в долларах выросли на 23%. А самым востребованным было жилье в домах, построенных после 2010-го. Квартиры в таких домах выросли в цене на 26%
На конец года цены на вторичном рынке жилья в Беларуси зафиксировались на уровне: 2100 долларов за квадратный метр в «однушке», 1870 долларов — в двухкомнатной, 1720 долларов за «квадрат» в «трешке».
При этом Соловьева назвала неопределенными прогнозы по стоимости квартир на 2026 год. Эксперт заметила, что с учетом цикличности развития экономики сейчас наблюдается тренд на снижение количества сделок и продолжение роста цен.
— Этот рост цен обеспечен ростом и доходов населения, — отметила она.
И резюмируя, сказала, что в 2026-м либо уровень цен сохранится, что станет новой реальностью для белорусов, либо произойдет коррекция уровня.
— На это очень сильно будут влиять существенные факторы: и объем строительства, и ставки по кредитам, — заключила специалист.
