«Это станет новой реальностью для белорусов». Эксперт сказала, как будут меняться цены на жилье в Беларуси в 2026 году

Эксперт сказала, что будет с ценами на квартиры в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будут менять цены на квартиры в Беларуси в 2026 году. Об этом рассказали в Национальном кадастровом агентстве, пишет БелТА.

По словам начальника управления оценки агентства Вероники Соловьевой, в 2025-м емкость рынка квартир в Минске составила 1,380 миллиарда долларов в эквиваленте без учета долевого строительства, в областных центрах суммарно — около 450 миллионов долларов. При этом активность рынка снизилась, и было совершено 15,1 тысячи сделок.

— Однако ценовые показатели продолжали свое плавное движение наверх, — отметила эксперт.

В 2025-м самым активным месяцем в продаже квартир стал октябрь, когда было заключено 1470 сделок. На это повлияла кредитная политика некоторых банков, предоставивших привлекательные условия. Также платежеспособность поддерживалась ростом доходов белорусов, стабильностью белорусского рубля относительно доллара и евро, а также сдвигами в сфере кредитования.

В 2025-м средние цены в долларах выросли на 23%. А самым востребованным было жилье в домах, построенных после 2010-го. Квартиры в таких домах выросли в цене на 26%

На конец года цены на вторичном рынке жилья в Беларуси зафиксировались на уровне: 2100 долларов за квадратный метр в «однушке», 1870 долларов — в двухкомнатной, 1720 долларов за «квадрат» в «трешке».

При этом Соловьева назвала неопределенными прогнозы по стоимости квартир на 2026 год. Эксперт заметила, что с учетом цикличности развития экономики сейчас наблюдается тренд на снижение количества сделок и продолжение роста цен.

— Этот рост цен обеспечен ростом и доходов населения, — отметила она.

И резюмируя, сказала, что в 2026-м либо уровень цен сохранится, что станет новой реальностью для белорусов, либо произойдет коррекция уровня.

— На это очень сильно будут влиять существенные факторы: и объем строительства, и ставки по кредитам, — заключила специалист.

Тем временем риелторы назвали средний возраст покупки белорусами первого жилья.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси сможет выкупить арендное жилье за копейки.

И мы писали, что правила расчета больничных изменились для белорусов, которые служили в армии.

