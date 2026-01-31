Ричмонд
Совет ЕЭК определил, какую бытовую технику будут отслеживать в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень бытовой техники, на ввоз которой на территорию Евразийского экономического союза с 1 сентября будет распространяться механизм прослеживаемости товаров. Соответствующее решение опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Источник: Sputnik

С этой даты на постоянной основе будут прослеживаться:

  • холодильники и морозильники бытовые;
  • машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством;
  • аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение.

В ЕЭК отметили, что система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза, а потребителям это гарантирует качество и безопасность приобретаемой продукции.

«Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с “серой” продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.