Совет ЕЭК определил, какую бытовую технику будут отслеживать в ЕАЭС

«Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с “серой” продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.