Совет ЕЭК определил, какую бытовую технику будут отслеживать в ЕАЭС

С этой даты на постоянной основе будут прослеживаться:
- холодильники и морозильники бытовые;
- машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством;
- аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение.
В ЕЭК отметили, что система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза, а потребителям это гарантирует качество и безопасность приобретаемой продукции.
«Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с “серой” продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.