1 февраля шахтёрам, лётчикам и 80-летним поднимут пенсии

Размер надбавки бывшим работникам угольной промышленности и членам лётных экипажей гражданской авиации рассчитывается индивидуально. Он зависит от выслуги лет, среднемесячного заработка и суммы страховых взносов, поступающих от предприятий в бюджет Социального фонда.