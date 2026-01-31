1 февраля шахтёрам, лётчикам и 80-летним поднимут пенсии

Размер надбавки бывшим работникам угольной промышленности и членам лётных экипажей гражданской авиации рассчитывается индивидуально. Он зависит от выслуги лет, среднемесячного заработка и суммы страховых взносов, поступающих от предприятий в бюджет Социального фонда.
Напомним, что перерасчет для этих профессий происходит автоматически четыре раза в год.
Для жителей Дона, отметивших 80-летний юбилей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет вдвое и составит 19 168 рублей (базовая часть в 2026 году — 9 584 рубля).
При этом подавать заявления для получения этих надбавок не нужно — СФР произведет начисления на основании имеющихся данных.