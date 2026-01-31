Средняя цена российских авто в Ростовской области достигла почти 2 млн рублей

«Да, инфляция обесценивает кредитные платежи, но не компенсирует проценты полностью. Рыночная ситуация также складывается непросто: 60% новых автомобилей продаются в кредит, но спрос падает, цены на новые машины могут расти из-за утильсбора и курса валют, а подержанные дешевеют, в этой ситуации выгоднее копить наличные. В январе 2026 года средние процентные ставки по автокредитам в РФ составляют около 15,6% годовых в целом, с разбросом в зависимости от типа автомобиля, для новых автомобилей это примерно 11−12%, а для подержанных — около 21−23%», — говорит собеседник «Review. Ъ-Ростов».