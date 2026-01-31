Как распределяются иностранные инвестиции по регионам Узбекистана — инфографика

В 2025 году объем освоенных в Узбекистане иностранных инвестиций вырос на 24 процента по сравнению с предыдущим годом и достиг $43,1 млрд. Лидерами по освоению иностранных инвестиций остаются город Ташкент, а также Ташкентская и Наманганская области.