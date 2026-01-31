Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Сберечь скот: аграрии перешли на усиленный режим работы в связи с морозами

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия перешло на режим усиленной работы в связи со сложной погодной ситуацией и сильными морозами, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: Sputnik.by

Во всех регионах страны организованы круглосуточные выездные рейды, в которых задействованы специалисты министерства, главы и сотрудники аграрных комитетов областных и районных исполкомов.

«Специалисты районных управлений находятся непосредственно на сельхозобъектах, проверяя условия содержания скота, обеспечение кормами, работу систем отопления и водоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Сохранить животных

Глава Минсельхозпрода Юрий Горлов проводит рабочую субботу в Ушачском районе Витебской области. В частности, министр проинспектировал работу животноводческого комплекса «Завечелье» УП «Сафийские дары», где ознакомился с условиями содержания телят.

Главу ведомства интересовало, как организовано утепление помещений, подогрев воды для поения, кормление и ветеринарный контроль.

«Сохранность животных — приоритет номер один», — подчеркнул министр и добавил, что сотрудники аграрной сферы в условиях экстремальных холодов должны быть круглосуточно готовы к реагированию на любые изменения ситуации.

Минсельхозпрод координирует действия аграриев на местах в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойную связь между регионами, уточнили в ведомстве.