Фармкомпания из Петербурга требует с конкурента 1,2 миллиарда

Фармацевтическая компания из Петербурга «Гротекс» судится с подмосковным ООО «Рионифарм». Петербуржцы требуют сумму более 1,2 миллиарда рублей.
По заявлениям истца, конкурент из Подмосковья нарушил права на два патента. Якобы компания незаконно использовала формулу одного из препаратов.
Представители петербургской фирмы считают, что выпускаемый «Рионифарм» препарат сделан по оригинальной формуле. Это подтвердили экспертизы внутренней лаборатории компании и Аналитического центра МГУ им. Ломоносова.
Право преждепользования, позволявшее выпуск лекарства, истекло 26 января 2023 года. «Гротекс» утверждает, что выручку после этого срока компания из Подмосковья получала незаконно. Фирма заработала 1,2 миллиарда рублей. О судебных разбирательствах пишет РБК.