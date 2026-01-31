Новую ТЭЦ планируют построить в Усть-Каменогорске

«Реализация проекта по строительству ТЭЦ в Усть-Каменогорске направлена на устранение дефицита тепловой и электрической энергии, который усиливается на фоне активного роста города и расширения жилой застройки», — говорится в сообщении в субботу.
По оценкам специалистов энергетической отрасли, необходимость в дополнительном источнике тепла возникла еще давно. Как отметили в акимате, действующая Усть-Каменогорская ТЭЦ уже в начале 2000-х работала на предельных мощностях, а в периоды пикового потребления станция не всегда обеспечивала стабильное теплоснабжение.
Ветеран энергетики ВКО Виктор Недовесов отмечает, что еще при расширении существующей ТЭЦ государственные эксперты рекомендовали строительство новой станции на левобережной части города. Этот шаг рассматривался как стратегически оправданный с учетом перспектив развития территории и необходимости равномерного распределения нагрузки.
«Строительство ТЭЦ-3 позволит повысить надежность энергоснабжения, создать резерв мощностей и обеспечить более гибкое управление тепловыми потоками. Кроме того, проект предусматривает применение современных технологических решений, что позволит снизить экологическую нагрузку и оптимизировать режимы работы энергетической системы города», — заключили в акимате.