Новую ТЭЦ планируют построить в Усть-Каменогорске

По оценкам специалистов энергетической отрасли, необходимость в дополнительном источнике тепла возникла еще давно. Как отметили в акимате, действующая Усть-Каменогорская ТЭЦ уже в начале 2000-х работала на предельных мощностях, а в периоды пикового потребления станция не всегда обеспечивала стабильное теплоснабжение.