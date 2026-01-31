Посол Молдовы в США: продолжаем переговоры о снижении тарифов на экспорт

По его словам, Молдова будет стараться сделать всё возможное, чтобы тарифы на молдавский экспорт в Соединённые Штаты были снижены с 25% до максимум 15%, передает logos-pres.md.
Кульминский заявил, что «восстановил всю историю» вопроса с тарифами и теперь с уверенностью заявляет: это не политический сигнал.
«Полностью и точно знаю, что с нами произошло в 2024 году, который был эталонным годом для налогообложения экспорта всех стран. Наш экспорт вырос, есть много технических моментов, в которые я не хочу вдаваться, потому что это технически интересно, но одновременно может быть даже скучно. Но это ни в коем случае не политический сигнал», — заявил Владислав Кульминский.
При этом он отметил, что ни одна другая страна не имеет тарифа ниже 15%: «У других стран тарифы выше». Также он заверил, что Молдова активно привлекает американские инвестиции. В ближайшие месяцы планируется привлечение нескольких инвесторов из США.
«Сейчас я не могу делать конкретные анонсы, но в ближайшем будущем мы будем продвигаться в этом направлении, и вы услышите много интересного. Речь идёт о разных сферах — IT, логистика, энергетика и другие. Мы работаем над крупными проектами и идеями, создавая возможности для американских компаний, чтобы они были выгодны этим компаниям. Они приходят не ради поддержки или, скажем, мировых демократических ценностей, а ради инвестиций и прибыли, что вполне нормально. Это прагматичный бизнес-подход, и мы должны умело создавать и объяснять эти возможности», — рассказал посол.
Что касается дипломатической сферы, посол подчеркнул: факт, что США пока не назначили постоянного посла в Кишинёве, — «чисто процедурный вопрос, а никакой не политический сигнал». По его словам, на месте действует временно исполняющий обязанности, который является высокопрофессиональным сотрудником, хорошо связанным с политическими кругами страны.
Кульминский заверил, что «процесс назначения идёт, но надо понимать, что аналогичная ситуация наблюдается во многих странах региона и даже мира».
Напомним, посол США в Молдове Кент Логсдон завершил свой мандат в мае 2024 года. Его должна была сменить Келли Адамс-Смит, однако после победы Дональда Трампа на выборах в США, это назначение аннулировали. Американцев теперь представляет Ник Петрович — временный поверенный в делах посольства США в Кишинёве.