Посол Молдовы в США: продолжаем переговоры о снижении тарифов на экспорт

«Сейчас я не могу делать конкретные анонсы, но в ближайшем будущем мы будем продвигаться в этом направлении, и вы услышите много интересного. Речь идёт о разных сферах — IT, логистика, энергетика и другие. Мы работаем над крупными проектами и идеями, создавая возможности для американских компаний, чтобы они были выгодны этим компаниям. Они приходят не ради поддержки или, скажем, мировых демократических ценностей, а ради инвестиций и прибыли, что вполне нормально. Это прагматичный бизнес-подход, и мы должны умело создавать и объяснять эти возможности», — рассказал посол.