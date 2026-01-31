Общий госдолг Молдовы в 2025 году вырос на 11,4 млрд леев

При этом, в сравнении с 2021 годом, когда он составлял 77,8 миллиарда леев, общий госдолг увеличился к 2025 году на 55 миллиардов леев, или на 71 процент, подсчитал эксперт.
«Важно не то, что госдолг в 2025 году вырос по сравнению с 2021 годом на 71 процент, а то, что его рост значительно превысил рост экономики. Номинальный рост прогнозного ВВП 2025 года по отношению к ВВП 2021 года составляет 47 процентов. Относительно ВВП государственный долг составлял в 2021 году 32,1 процента, а в настоящее время — 37,4 ВВП», — написал Головатюк в соцсетях.
Он добавил, что в отличие от прежних лет основной прирост госдолга в 2025 году произошёл за счёт внутренних заимствований. Общий государственный долг вырос в 2025 году на 11,4 миллиарда леев, в том числе внутренний государственный долг — на 8 миллиардов леев (71 процент от общего прироста), а внешний государственный долг — на 3,4 миллиарда леев (29 процентов).
Внутренний госдолг составил в 2025 году 52 миллиарда леев и вырос за год на 8 миллиардов леев.
«Это наибольший годовой прирост за период с 2021 по 2025 годы. В 2022 году он увеличился на 1,2 миллиарда леев, в 2023 году — на 5,2 миллиарда леев, в 2024 году — на 4,3 миллиарда леев, а в 2025 году — на 8 миллиардов леев», уточнил экономист.
Итого, с 2021 года внутренний госдолг повысился на 18,7 миллиарда леев, или на 56 процентов, подытожил Головатюк.