Общий госдолг Молдовы в 2025 году вырос на 11,4 млрд леев

«Важно не то, что госдолг в 2025 году вырос по сравнению с 2021 годом на 71 процент, а то, что его рост значительно превысил рост экономики. Номинальный рост прогнозного ВВП 2025 года по отношению к ВВП 2021 года составляет 47 процентов. Относительно ВВП государственный долг составлял в 2021 году 32,1 процента, а в настоящее время — 37,4 ВВП», — написал Головатюк в соцсетях.