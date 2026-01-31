Ричмонд
Биткоин резко упал ниже $80 тыс. впервые с весны

Курс биткоина опустился ниже отметки в 80 тысяч долларов.

Курс биткоина опустился ниже отметки в 80 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance на 31 января.

Стоимость первой криптовалюты снизилась более чем на 3,8% за сутки и вплотную приблизилась к уровню в 79 тысяч долларов. Это минимальное значение с середины апреля 2025 года.

Падение крипторынка эксперты связывают с общей рыночной неопределённостью и снижением интереса инвесторов к рисковым активам.

Читайте также: «Эксперты назвали главные достижения и провалы российского крипторынка в 2025 году и дали прогноз на будущее».