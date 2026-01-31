Курс биткоина упал ниже $80 тысяч

Курс биткойна в ходе торгов опустился ниже психологически важной отметки в 80 тысяч долларов. Снижение зафиксировано на криптовалютной бирже Binance.
Согласно данным торгов, к вечеру по московскому времени стоимость первой криптовалюты снизилась почти на 4% и находилась на уровне около 79,4 тысячи долларов. Спустя непродолжительное время падение ускорилось, и цена опустилась до примерно 79,1 тысячи долларов, что соответствовало снижению более чем на 5%.
Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в феврале 2025 года, когда биткойн также кратковременно уходил ниже отметки 80 тысяч долларов. Тогда за несколько часов его стоимость сократилась примерно на 4 тысячи долларов.
Ранее резкое падение биткоина спровоцировало новое заявление президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин для Китая.