Нацбанк обнародовал курс евро и курс доллара на 1 февраля

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 1 февраля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 1 февраля, воскресенье. Так, в первый день последнего зимнего месяца в Беларуси курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с установленными на конец января.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В воскресенье, 1 февраля, Национальный банк назвал следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8496 белорусского рубля, 1 евро — 3,4068 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7465 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, установленных на пятницу, 30 января, и субботу, 31 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в таких же значениях и на воскресенье, 1 февраля.

Между тем Беларусь назвала топ продуктов, которые идут на экспорт.

