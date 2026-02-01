Штрафы до 70 тысяч грозят новосибирским работодателям за «копящийся» отпуск

Как пояснили эксперты, стандартный отпуск составляет 28 календарных дней. Его перенос на следующий год возможен лишь в исключительных производственных случаях, но тогда неиспользованную часть нужно «отгулять» в течение последующих 12 месяцев. Непредоставление отпуска более двух лет подряд является прямым нарушением Трудового кодекса.
За первое нарушение по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ компании грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а ее должностному лицу (например, директору или начальнику отдела кадров) — от 1 до 5 тысяч.
Повторное нарушение ведет к ужесточению санкций: штраф для организации вырастет до 50−70 тысяч рублей, а для ответственного руководителя — до 10−20 тысяч. Кроме того, существует отдельная ответственность за непредоставление дополнительного отпуска, прописанного в коллективном договоре, с штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.
«Работодателям необходимо тщательно планировать графики отпусков и следить за их неукоснительным исполнением. Это не только позволяет избежать крупных штрафов, но и является базовым требованием для соблюдения трудовых прав коллектива», — подчеркнула руководитель кадровой службы Елена Громова.