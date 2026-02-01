Штрафы до 70 тысяч грозят новосибирским работодателям за «копящийся» отпуск

Повторное нарушение ведет к ужесточению санкций: штраф для организации вырастет до 50−70 тысяч рублей, а для ответственного руководителя — до 10−20 тысяч. Кроме того, существует отдельная ответственность за непредоставление дополнительного отпуска, прописанного в коллективном договоре, с штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.