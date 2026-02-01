Квота «восьмерки» ОПЕК+ в феврале снижается почти на 300 тыс. б/с

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Квота по добыче нефти для «восьмерки» ОПЕК+ в феврале уменьшается к январю на 293 тыс. б/с, до 32,584 млн б/с за счет роста компенсаций перепроизводства нефти, допущенного в период добровольных сокращений, следует из расчетов ТАСС на основе графика компенсаций.
В начале ноября 2025 года «восьмерка» ОПЕК+ договорилась нарастить в декабре 2025 года добычу нефти на 137 тыс. б/с к уровню ноября, а затем взять паузу в дальнейшем наращивании добычи. На последней встрече восемь ведущих стран ОПЕК+ подтвердили соответствующие договоренности. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также в январе — марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии — 10,103 млн б/с, Ирака — 4,273 млн б/с, ОАЭ — 3,411 млн б/с, Кувейта — 2,58 млн б/с, Казахстана — 1,569 млн б/с, Алжира — 971 тыс. б/с, Омана — 811 тыс. б/с.
Согласно последнему графику, компенсировать перепроизводство нефти с декабря 2025 года по июнь 2026 года включительно должны Ирак, ОАЭ, Казахстан, Оман. В феврале 2026 года эти страны должны компенсировать в сумме 708 тыс. б/с перепроизводства нефти против 415 тыс. б/с в январе.