Квота «восьмерки» ОПЕК+ в феврале снижается почти на 300 тыс. б/с

В начале ноября 2025 года «восьмерка» ОПЕК+ договорилась нарастить в декабре 2025 года добычу нефти на 137 тыс. б/с к уровню ноября, а затем взять паузу в дальнейшем наращивании добычи. На последней встрече восемь ведущих стран ОПЕК+ подтвердили соответствующие договоренности. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также в январе — марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии — 10,103 млн б/с, Ирака — 4,273 млн б/с, ОАЭ — 3,411 млн б/с, Кувейта — 2,58 млн б/с, Казахстана — 1,569 млн б/с, Алжира — 971 тыс. б/с, Омана — 811 тыс. б/с.