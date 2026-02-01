Россиянам напомнили о росте пособий с 1 февраля: кого это коснется

В России с 1 февраля пособие при рождении или усыновлении ребенка будет проиндексировано на 5,6% и составит почти 29 тыс. рублей. Это следует из текста соответствующего правительственного постановления.
Кроме того, с февраля также будет проиндексировано пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, его максимальный размер достигнет 83 тыс. рублей. Также беременная супруга военнослужащего по призыву станет получать 45 тыс. рублей в месяц.
Как ранее уточнял KP.RU, с 1 февраля пройдет крупнейшая в этом году индексация — вырастут более 40 видов социальных выплат. Так, изменения коснутся пенсий, пособий и компенсаций пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Кроме этого, депутат Ярослав Нилов накануне сообщил, что с 1 апреля 2026 года будет также проиндексирована на 6,8% социальная пенсия россиян.